В Киеве спасли подростка, застрявшего в контейнере для сбора вещей (фото)

По информации ГСЧС, мальчик залез в металлический контейнер для сбора гуманитарной помощи из-за детской любознательности. Его пришлось доставать с помощью спецтехники.

Вечером во вторник, 23 мая, столичные спасатели помогли 14-летнему ребенку выбраться из контейнера для сбора гуманитарной помощи. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

"23 мая в 21:00 в оперативно-координационный центр поступило сообщение, (…) что в Соломенском районе столицы находится ребенок в металлическом контейнере для сбора гуманитарных вещей", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на месте происшествия спасатели установили, что из-за детской любознательности, 14-летний мальчик залез в металлический контейнер, из которого ему не удалось выбраться самостоятельно.

Чтобы освободить ребенка, сотрудникам ГСЧС пришлось использовать аварийно-спасательное оборудование.

По информации пресс-службы, с мальчиком все хорошо.

Напомним, 21 мая в центре Одессы с высоты третьего этажа спасатели сняли женщину, которая пыталась сделать сюрприз соседям Одесситка хотела эффектно появиться с балкона, но что-то пошло не так и она буквально прилипла к фасаду дома.

1 мая сотрудники ГСЧС Одесской области сняли с дерева женщину, которая застряла, пытаясь помочь спуститься испуганному коту. Одесситка застряла на высоте третьего этажа.