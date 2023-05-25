На трассе под Киевом взорвался бензовоз: подробности смертельного ДТП (фото)

Транспортное средство, как отметил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, потеряло устойчивость и съехало в кювет. Водитель скончался на месте от полученных травм.

В Киевской области произошел серьезный инцидент на дороге с участием бензовоза. В результате водитель скончался на месте от полученных травм. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов 25 мая.

Произошла трагедия примерно в 12:00 на трассе Харьков — Киев. Рядом с населенным пунктом Бзов, в Броварском районе Киевской области взорвался бензовоз и в результате этого погиб водитель.

"Возле населенного пункта Бзов, что в Броварском районе Киевской области. Во время движения машина потеряла курсовую устойчивость и съехала в кювет, произошло возгорание", — говорится в сообщении.

На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также спасатели. Команда ГСЧС справляется с последствиями, к которым привело возгорание транспортного средства.

Движение транспорта на этом направлении в связи с трагедией затруднено и водителей призвали учитывать этот фактор при планировании поездок.

О других пострадавших и погибших информации нет. Более детальная информация о возгорании будет обнародована позже, после проведения предварительного расследования трагедии.

Напомним, 19 мая сообщалось, что киевлянин на глазах у водителя угнал машину и попал в ДТП. Угонщика вычислили по камерам и сразу же передали ориентировку патрульным. За это время злоумышленник успел угодить в аварию.

10 мая сообщалось о том, какие самые распространенные причины ДТП в Украине. В 2023 году сильно увеличилось количество ДТП с жертвами, произошедших по вине пешеходов. Наезд на пешехода стал самой распространенной причиной смерти в автомобильных авариях.