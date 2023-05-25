Авиация, фронт, оружие: о чем Зеленский общался с министром обороны Швеции

Президент Украины поблагодарил главу Минобороны Швеции за поддержку. Политики обсудили формулу мира, авиационную коалицию и евроатлантическую интеграцию Украины.

В четверг, 25 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Об этом Зеленский написал в своем официальном Telegram-канале.

По информации президента, среди первоочередных вопросов обсуждались авиационная коалиция, формула мира, ситуация на фронте и евроатлантическая интеграция Украины.

"Встреча с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Важные, первоочередные вопросы: авиационная коалиция, ситуация на передовой, необходимое оружие, формула мира, евроатлантическая интеграция Украины, поддержка Швеции. Каждый день становимся еще сильнее", — написал Зеленский по итогам переговоров.

Визит Пола Йонсона в Украину

25 мая министр обороны Швеции прибыл в Украину с официальным визитом, в рамках которого Йонсон посетил воинские части, где используется шведская оборонная техника, а также провел встречу с президентом Владимиром Зеленским, обсудив вопросы сотрудничества и безопасности.

По словам Йонсона, Швеция предоставит возможность украинским пилотам пройти обучение на своих истребителях JAS 39 Gripen. Однако он отметил, что его страна не планирует передавать свои истребители Украине, так как они являются неотъемлемой частью национальной обороны.

Напомним, в конце апреля стало известно, что Швеция и Финляндия привели в боевую готовность свои военно-морские силы из-за российских кораблей, которые заметили в акватории неподалеку от энергосетей.