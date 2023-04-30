Швеция и Финляндия перевели свои ВМС в боевую готовность: как на это повлияла Россия

Командующая ВМС Швеции адмирал Эва Скуг Хаслум озвучила мнение, что российские военные корабли не только хотят повредить ветряные электростанции страны. РФ может начать нападение на Аландские острова.

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Швеция и Финляндия привели в боевую готовность свои военно-морские силы из-за российских кораблей, которые заметили в акватории неподалеку от энергосетей. Об этом написало финское медиа Iltalehte.

Командующая ВМС Швеции адмирал Эва Скуг Хаслум выразила опасения, что военные корабли РФ смогут попытаться уничтожить подводные электрические кабели вблизи Финляндии и Швеции.

"Поэтому мы постоянно стремимся как отразить намерения, находясь в непосредственной близости от целей, так и продемонстрировать нашу волю к самообороне", — сказала Хаслум.

Адмирал также добавила, что российские военные корабли были впервые замечены вблизи ветряных электростанций и подводных силовых кабелей.

"Мы убеждены, что Россия сделала это, каким-то образом нанесла цели на карту", – сказала Хаслум в интервью журналистам.

Она подчеркнула, что военно-морским силам страны не нужно было тратить много времени на переход в усиленный режим службы.

Кроме того Хаслум сообщила медиа о том, что в случае нападения России на Аландские острова (автономные территории в составе Финляндии, — ред), шведские военные готовы встать на защиту этой территории, если Хельсинки попросят об этом.

Напомним, 25 апреля стало известно, что Швеция высылает российских дипломатов. Посол РФ отказался комментировать ситуацию. Местные журналисты отметили, что ранее правоохранители Швеции заявляли о причастности каждого третьего дипломата РФ к спецслужбам.

Несколько раньше, 29 марта МИД Швеции вызвал посла РФ Виктора Татаринцева из-за заявления, что после вступления страны в НАТО она станет законной целью для ответных российских мер.