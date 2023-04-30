Швеція та Фінляндія перевели свої ВМС у бойову готовність: як на це вплинула Росія

Командувач ВМС Швеції адмірал Єва Скуг Хаслум озвучила думку, що російські військові кораблі не лише хочуть пошкодити вітрові електростанції країни. РФ може розпочати напад на Аландські острови.

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Швеція та Фінляндія привели до бойової готовності свої військово-морські сили через російські кораблі, які помітили в акваторії неподалік енергомереж. Про це написало фінське медіа Iltalehte.

Командувач ВМС Швеції адмірал Ева Скуг Хаслум висловила побоювання, що військові кораблі РФ зможуть спробувати знищити підводні електричні кабелі поблизу Фінляндії та Швеції.

"Тому ми постійно прагнемо відобразити наміри, перебуваючи в безпосередній близькості від цілей, так і продемонструвати нашу волю до самооборони", — сказала Хаслум.

Адмірал також додала, що російські військові кораблі були вперше помічені поблизу вітряних електростанцій та підводних силових кабелів.

"Ми переконані, що Росія зробила це, якимось чином нанесла цілі на карту", — сказала Хаслум в інтерв'ю журналістам.

Вона наголосила, що військово-морським силам країни не потрібно було витрачати багато часу на перехід у посилений режим служби.

Крім того, Хаслум повідомила медіа про те, що у разі нападу Росії на Аландські острови (автономні території у складі Фінляндії, — ред), шведські військові готові стати на захист цієї території, якщо коаїна-сусідка попросить про це.

Нагадаємо, 25 квітня стало відомо, що Швеція висилає російських дипломатів. Посол РФ відмовився коментувати ситуацію. Місцеві журналісти зазначили, що раніше правоохоронці Швеції заявляли про причетність кожного третього дипломата РФ до спецслужб.

Дещо раніше, 29 березня МЗС Швеції викликало посла РФ Віктора Татаринцева через заяву, що після вступу країни до НАТО вона стане законною ціллю для російських заходів у відповідь.