Ненастье на Одесщине: молния попала в дом, а по суше пронесся смерч (видео, фото)

Обильный дождь залил Одессу, а жители нескольких населенных пунктов области заметили стремительный вихрь.

В Одесской области 25 мая царит непогода. Ливень затопил улицы в Одессе, а в Александровке молния сожгла дом. Также по области пронесся смерч. Об этом сообщают в местных телеграм-каналах.

Так, сильный дождь залил улицы Одессы. Местами вода достигает выше лодыжек. Из-за подтопления улиц пешеходы вынуждены перебредать через автодороги.

Под Одессой в селе Александровка непогода наделала беды. Молния попала в двухэтажный частный дом, из-за чего вспыхнул пожар и практически выгорел весь второй этаж домовладения.

Также по региону пронесся смерч. Он начался на море в районе Коблева, а затем переместился на сушу и промчался вблизи Кошара.

Напомним, что по прогнозам синоптиков еще несколько дней дожди и грозы могут продержаться над территорией Украины, после чего начнут ослабевать и практически полностью пойдут до конца месяца. В пятницу 26 мая дожди и грозы пройдут практически по всей стране. Обойдет ненастье только Чернигов, Киев, Хмельницкий, Винницу и Черновцы.

По словам синоптика Наталки Диденко, в эти выходные в Украину придет метеорологическое лето с грозами и теплом до +26 градусов.