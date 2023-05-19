Летние грозы и тепло: какой будет погода на этих выходных (карта)
По словам синоптика Наталки Диденко, в эти выходные в Украину придет метеорологическое лето с грозами и теплом до +26 градусов.
На этих выходных в Украине установится теплая погода, хотя в некоторых регионах страны возможны грозы. Об этом написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Фейсбуке 19 мая.
По словам синоптика, сегодня, 19 мая, в стране закончилась метеорологическая весна. Это означает, что 21-22 мая будут первые, по сути летние выходные.
Итак, 20-21 мая в Украине будет преобладать теплая погода. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +10…+16 градусов, а в течение дня столбик термометра поднимется к показателям +20…+26 градусов.
Дожди пройдут в субботу в западных областях, в центральной части и на востоке страны.
В воскресенье дождь охватит южную часть, Закарпатье, Черновицкую область и восточные области (кроме Харьковской области).
Какой будет погода в Киеве 20-21 мая: синоптики дали прогноз
В первые "летние" выходные в столице будет умеренно теплая погода. Воздух прогреется до +20…+23 градусов Цельсия.
В субботу, 20 мая, возможен небольшой дождь.
Напомним, 18 мая СМИ писали о том, что лето в Украине будет аномально жарким. По прогнозам специалистов, в июле в Украине будут грозы, град, шквалы и смерчи, а в августе жара накроет западные и северные регионы нашей страны.
Кроме того, новое исследование Global Annual to Decadal Climate Update, опубликованное в мае, свидетельствует о том, что один из следующих пяти лет почти наверняка будет самым жарким за всю историю планеты.