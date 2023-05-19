Літні грози та тепло: якою буде погода цими вихідними (карта)

За словами синоптика Наталки Діденко, цими вихідними в Україну прийде метеорологічне літо з грозами та теплом до +26 градусів.

Related video

Цими вихідними в Україні встановиться тепла погода, хоча в деяких регіонах країни можливі грози. Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці 19 травня.

За словами синоптика, сьогодні, 19 травня, у країні закінчилась метеорологічна весна. Це означає, що 21-22 травня будуть першими, по суті, літніми вихідними.

Отже, 20-21 травня в Україні переважатиме тепла погода. Температура повітря вночі очікується на рівні +10…+16 градусів, а протягом дня стовпчик термометра підніметься до показників +20…+26 градусів.

Дощі пройдуть у суботу у західних областях, у центральній частині та на сході країни.

У неділю дощ охопить південні регіони, Закарпаття, Чернівецьку область та східні області (крім Харківської області).

Наталка Діденко прогнозує дощі з грозами у суботу, 20 травня, та теплу погоду без опадів у неділю, 21 травня. Фото: facebook / Наталья Диденко

Якою буде погода у Києві 20-21 травня: синоптики дали прогноз

У перші "літні" вихідні у столиці встановиться помірно тепла погода. Повітря прогріється до +20 ... +23 градусів Цельсія.

У суботу, 20 травня, можливий невеликий дощ.

Нагадаємо, 18 травня ЗМІ писали про те, що літо в Україні буде аномально спекотним. За прогнозами фахівців, у липні в Україні будуть грози, град, шквали та смерчі, а у серпні спека накриє західні та північні регіони нашої країни.

Крім того, нове дослідження Global Annual to Decadal Climate Update, опубліковане в травні, свідчить про те, що один із наступних п'яти років майже напевно буде найспекотнішим за всю історію планети.