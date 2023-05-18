Апокаліпсис близько. Вчені вважають, що пекельна спека наздожене Землю протягом 5 років

Нове дослідження свідчить про те, що один із наступних п'яти років буде найспекотнішим за всю історію планети.

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Десятиліттями дослідники попереджають, що найближчим часом ми зіштовхнемося з безпрецедентними змінами клімату. У новому звіті Global Annual to Decadal Climate Update вчені також попереджають про те, що якщо людству не вдасться скоротити кількість викидів парникових газів до нуля, дедалі поганіші показники залишаться за межами цього десятиліття, пише Science Alert.

Тепер дослідники припускають, що протягом наступних п'яти років Земля невблаганно подолає критичний температурний поріг. Вчені не знають який саме, але впевнені, що один із наступних 5 років майже напевно стане найспекотнішим за всю історію нашої планети. Ба більше, дослідники вважають, що існує ймовірність, що в один із трьох років ми подолаємо вирішальний поріг глобального потепління 1,5 °C.

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Дослідники вважають, що Ель-Ніньйо, який, як очікується, набуде своїх прав до кінця 2023 року, підніме глобальну рекордну температуру до рекордних рівнів. У оновленому звіті Всесвітньої метеорологічної організації говориться, що існує 98% ймовірність того, що принаймні один із наступних п'яти років стане найспекотнішим за всю історію людства. Крім того, існує 68% ймовірність того, що принаймні один з наступних п'яти років перевищить поріг в 1,5 °C.

Крім того, дослідники попереджають, що існує 32% ймовірність того, що середня температура протягом наступних 5 років перевищить поріг в 1,5 °C. Вчені зазначають, що ймовірність тимчасового перевищення 1,5 °C невблаганно зростала з 2015 року, тоді вона насправді була близькою до нуля. Зазначимо, що в період з 2017 до 2021 року це був 10-відсотковий шанс. Дослідники також стверджують, що викиди парникових газів, спричинені діяльністю людини, з кінця 19 століття вже призвели до підвищення середньої глобальної температури на понад 1 °C.

Дослідники відзначають, що вже у 2022 році середня температура досягла позначки в 1,15 °C вище середнього показника 1850-1900 років. І це при тому, що Ла-Нінья справляв охолодний ефект на океан. Вчені також зазначають, що зараз температура підвищується приблизно на 0,2 ° C протягом десятиліття.

Вчені також зазначають, що світ нагрівається надзвичайно швидко, а тому з кожним роком ми встановлюємо дедалі більше теплових рекордів. До того ж вплив людини призводить до безпрецедентно високих температур із тривожною частотою. Більш того, очікується, що Ель-Ніньйо вступить у свої права вже до кінця 2023 року і впливатиме на клімат Землі до 2024 року включно. Ґрунтуючись на попередніх спостереженнях, дослідники вважають, що наслідки будуть глобальними.

Раніше Фокус писав про те, що Ель-Ніньйо "стукає у двері": вчені попереджають, що на Землю обрушаться рекордні хвилі тепла.