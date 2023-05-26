В Украине избрали нового главу Верховного суда: кто стал преемником Князева после скандала

За должность главы суда боролось четыре кандидата, среди которых: Наталья Коваленко, Альберт Езеров, Иван Мищенко и Станислав Кравченко. Последнему судьи отдали 108 голосов.

Новым главой Верховного суда Украины стал глава Кассационного уголовного суда в составе ВС Станислав Кравченко. Об этом стало известно из трансляции заседания Пленума Верховного Суда 26 мая.

За кандидатуру нового главы суда свои голоса отдали 108 из 148 судей, которые присутствовали на заседании. Этого хватило для того, чтобы доверить ему должность и заменить судью Всеволода Князева, которого накануне лишили такого звания из-за подозрения в получении взятки в особо крупных размерах.

Избрали Станислава Кравченко среди трех других кандидатов, среди которых: Наталья Коваленко (13 голосов), Альберт Езеров (2 голоса) и Иван Мищенко (13 голосов).

Исполняющий обязанности главы ВС Дмитрий Луспеник после голосования поздравил новоизбранного судью и пошутил, что вместо цветов его сегодня будет ждать плеть.

"Мы приветствуем вас с избранием председателем Верховного Суда, но перед вашими словами благодарности, цветов у нас сегодня для вас нет. У нас есть только для вас плеть – погонять язычников судебной власти и обеспечить независимость Верховного Суда и судебной системы", — говорится в сообщении.

Должность председателя Верховного суда Станислав Кравченко будет занимать следующие 4 года.

Во время присяги он поблагодарил всех присутствующих за поддержку и пообещал выполнять обязательства в полном объеме, честно и добросовестно.

Напомним, 15 мая в соцсетях и СМИ начали распространять информацию о том, что НАБУ задержало на взятке главу Верховного суда Украины Всеволода Князева. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким намекнул что речь идет о сумме в 2,7 миллиона долларов.

16 мая сообщалось, что бывшему главе Верховного Суда Князеву грозит до 12 лет тюрьмы. Сообщник-адвокат также получил обвинение — он наладил схему передачи денег судьям.

23 мая сообщалось, что в НАБУ провели новые обыски по делу Князева и нашли у него еще полмиллиона долларов. По информации ведомства, следствию предстоит выяснить источник происхождения и принадлежность крупной суммы денег.