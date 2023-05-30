Увеличенный отпуск и доплаты для военных: Верховная Рада поддержала законопроект

По информации нардепа Ярослава Железняка, этим вопросом будет заниматься правительство. Помимо увеличенных выплат украинские защитники получат больше дней для отдыха.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о доплатах и отпусках для военнослужащих. Теперь этим вопросом будет заниматься правительство. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале 30 мая.

Речь идет о законопроекте № 9342, который был представлен 29 мая группой депутатов во главе с руководителем политической силы "Слуга народа" Давидом Арахамией.

Основным смыслом проекта было обязательство Кабмина установления порядка доплат для военных в определенных Радой пределах. Теперь предлагается предусмотреть во время военного положения ежемесячную выплату для военных дополнительного вознаграждения от 30 тысяч до 100 тысяч гривен в том размере и на условиях, которые предложил Кабмин.

Также законопроект содержит следующие изменения в доплатах для военных:

срочникам — 6 тысяч гривен;

бойцам, которые получили травму во время ведения боевых действий и зачисленным в распоряжение соответствующего командира во время временной непригодности к военной службе — 6 тысяч гривен;

курсантам — 2350 гривен.

Кроме того, военным предлагается предоставить больше дней отпуска. В законопроекте отмечается, что во время действия военного положения в стране военнослужащие могут получить ежегодный основной отпуск длительностью 30 дней, а еще дополнительные 10 дней в год по семейным обстоятельствам.

Напомним, 15 мая сообщалось, что доплаты в 30 тысяч лишают солдат мотивации воевать. Глава Минфина Сергей Марченко отметил, что далеко не каждый в армии находится на передовой. Но после того, как они унормировали систему оплаты, в подразделениях появилось больше мотивации не сидеть в тылу.

В начале мая высшее военное командование Украины попросило Верховную Раду отложить рассмотрение законопроекта № 8312 о возврате доплат военным в 30 тысяч гривен. Законопроект о возврате выплат не учитывает особенностей прохождения службы в разных регионах и сложности боевых задач.