Платят даже дезертирам: доплаты в 30 тысяч лишают солдат мотивации воевать, — Минфин

Как рассказал глава Минфина Сергей Марченко, далеко не каждый в армии находится на передовой. Но после того, как они унормировали систему оплаты, в подразделениях появилось больше мотивации не сидеть в тылу.

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Возвращение отмененных ранее доплат в 30 тысяч гривен украинским военным является неподъемным для бюджета Украины. Более того, доплаты лишают солдат мотивации воевать. Это сказал глава министерства финансов Сергей Марченко в интервью Forbes.

"Некоторые руководители силовых ведомств говорили, что после того, как они унормировали систему оплаты, в их подразделениях появилось больше мотивации реально воевать, а не сидеть в тылу", — сказал Марченко.

Он заявил, что далеко не каждый в армии находится на передовой. Однако на уровне парламента уже создана группа, которая разрабатывает вариант решение этого вопроса таким образом, чтобы все было справедливо, а также убрать из него популизм и чрезмерную политизацию.

"Задача — найти решение, которое будет максимально полезным для Вооруженных сил и подъемным для фискальной части", — сказал Марченко.

Министр отметил, что у Министерства финансов должна быть возможность обеспечить доплаты за счет собственных поступлений. Нужны политические договоренности. На встрече с фракциями парламента Марченко увидел, что воля к этому есть.

Что касается частичного возврата доплат, то министр пока не готов это комментировать. Однако в Министерстве финансов готовы слушать военные командование о конкретных категориях, которые нужно мотивировать.

Марченко подчеркнул, что бюджет на оборонный сектор растет, а не уменьшается. Однако боевым распоряжением и определением схем выплат занимается Главнокомандующий.

"В рамках бюджета мы говорим: определяйтесь, делайте правильные системы мотивации. Но мы вынуждены задавать вопросы, когда видим, что, например, государство продолжает доплачивать по 30 000 грн, даже когда у военнослужащего установлен факт дезертирства", — отметил Марченко.

В том же интервью министр сказал, что у Минфина и Минобороны ограниченные возможности для переговоров из-за военного времени.

"Трудно обсуждать с военными ведомствами в войну, поэтому мы максимально прислушиваемся к их потребностям и обеспечиваем их", — сказал он.

По его словам, это сейчас главный приоритет. Поэтому Минфин не задает тех вопросов, которые задает другим ведомствам в мирное время. Все коррупционные скандалы негативно влияют на репутацию правительства. Единственный способ уменьшить злоупотребление — сделать закупки как можно прозрачнее в условиях войны.

Напомним, что 2 мая Сергей Марченко уже говорил, что возвращение доплат не является поддержкой армии. Он считает, что надо, чтобы систему мотивации военным определяло военное руководство. Вернуть дополнительные выплаты можно только после изменений бюджетного закона.

Также в начале мая высшее военное командование Украины попросило Верховную Раду отложить рассмотрение законопроекта № 8312 о возврате доплат военным в 30 тысяч гривен. Законопроект о возврате выплат не учитывает особенностей прохождения службы в разных регионах и сложности боевых задач. Военных нельзя разочаровывать очередным актом популизма, уверено командование.