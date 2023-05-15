Платять навіть дезертирам: доплати 30 тисяч позбавляють солдатів мотивації воювати, — Мінфін

Як розповів голова Мінфіну Сергій Марченко, далеко не кожен в армії перебуває на передовій. Але після того, як вони унормували систему оплати, у підрозділах з'явилося більше мотивації не сидіти у тилу.

Related video

Повернення скасованих раніше доплат у 30 тисяч гривень українським військовим є непідйомним для бюджету України. До того ж, доплати позбавляють солдатів мотивації воювати. Про це сказав голова міністерства фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Forbes.

"Деякі керівники силових відомств говорили, що після того, як вони унормували систему оплати, у їхніх підрозділах з'явилося більше мотивації реально воювати, а не сидіти у тилу", — сказав Марченко.

Він заявив, що далеко не кожен в армії перебуває на передовій. Однак на рівні парламенту вже створено групу, яка розробляє варіант розв'язання цього питання таким чином, щоб усе було справедливо, а також прибрати з нього популізм та надмірну політизацію.

"Завдання — знайти рішення, яке буде максимально корисним для Збройних сил і підйомним для фіскальної частини", — сказав Марченко.

Міністр зазначив, що Міністерство фінансів має мати можливість забезпечити доплати коштом власних надходжень. Потрібні політичні домовленості. На зустрічі із фракціями парламенту Марченко побачив, що воля до цього є.

Щодо часткового повернення доплат, то міністр поки не готовий це коментувати. Однак у Міністерстві фінансів готові слухати військові командування про конкретні категорії, які потрібно мотивувати.

Марченко наголосив, що бюджет на оборонний сектор зростає, а не зменшується. Проте бойовим розпорядженням та визначенням схем виплат займається Головнокомандувач.

"У рамках бюджету ми говоримо: визначайтеся, робіть правильні системи мотивації. Але ми змушені ставити питання, коли бачимо, що, наприклад, держава продовжує доплачувати по 30 000 грн, навіть коли у військовослужбовця встановлено факт дезертирства", — зазначив Марченко.

У тому ж інтерв'ю міністр сказав, що Мінфін і Міноборони мають обмежені можливості для переговорів через воєнний час.

"Важко обговорювати з військовими відомствами у війну, тому ми максимально прислухаємося до їхніх потреб та забезпечуємо їх", — сказав він.

За його словами, це зараз головний пріоритет. Тому Мінфін не ставить тих питань, які ставить іншим відомствам у мирний час. Усі корупційні скандали негативно впливають на репутацію уряду. Єдиний спосіб зменшити зловживання — зробити закупівлі якомога прозорішими в умовах війни.

Нагадаємо, що 2 травня Сергій Марченко вже говорив, що повернення доплат не є підтримкою армії. Він вважає, що треба, щоб систему мотивації військовим визначало військове керівництво. Повернути додаткові виплати можна лише після зміни бюджетного закону.

Також на початку травня найвище військове командування України попросило Верховну Раду відкласти розгляд законопроєкту № 8312 щодо повернення доплат військовим у 30 тисяч гривень. Законопроєкт про повернення виплат не враховує особливостей проходження служби у різних регіонах та складності бойових завдань. Військових не можна розчаровувати черговим актом популізму, впевнене командування.