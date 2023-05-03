Тільки за однієї умови: у Мінфіні розповіли про повернення військовим доплати у 30 тисяч гривень

За словами міністра фінансів, повернення доплат не є підтримкою армії, він висловився за те, щоб систему мотивації військовим визначало військове керівництво.

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Додаткові виплати українським військовим у розмірі 30 тисяч гривень можна повернути лише за рахунок збільшення податкового навантаження, зокрема ПДВ на 4% та військового збору втричі. Про це заявив 2 травня 2023 міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі Forbes Business Breakfast.

З його слів, питання повернення виплат 30 тисяч гривень не про підтримку армії. Тому що систему мотивації виплати військовим має визначати військове керівництво. Цим, на думку Марченка, мають займатися у Генеральному штабі та Міноборони.

"І вони визначилися, у них є відповідні накази, де чомусь ніхто не каже, що в нас крім 30 та 100 тисяч є ще 50 тисяч. І таку виплату отримають досить велика кількість військовослужбовців. Ми маємо інші системи мотивації, які знаходяться усередині військового блоку", — розповів міністр.

Він зазначив, що з такою системою у Міністерстві фінансів погоджуються.

"А коли йде популізм, масштабів, які важко стримати. Ну, я не підбиратиму слова, кажучи, що, можливо, ми подумаємо і порахуємо. Неможливо це порахувати і неможливо це профінансувати", — підкреслив Сергій Марченко.

Він зазначив, що повернути додаткові виплати можна лише після змін бюджетного закону, передбачивши на рік додатково 170 млрд грн, збільшити податки, зокрема ПДВ на 4% та військовий збір утричі.

"Інших варіантів, як це можна профінансувати, немає".

За словами Марченка забирати на ці потреби кошти в інших категорій, наприклад, із зарплат держслужбовців неможливо, оскільки вони фінансуються за рахунок міжнародної допомоги.

"А ось армію, я ще раз наголошу, ми повинні фінансувати за рахунок податків власного бізнесу. Тому збільшуючи витрати на армію слід розуміти наслідки таких кроків. Ніхто про це чомусь не думає, коли голосує. Тому моя реакція була категорична, і я її не зраджу", — підсумував глава Мінфіну.

Нагадаємо, найвище військове командування України просить Верховну Раду відкласти розгляд законопроекту № 8312 про повернення доплат військовим у 30 тисяч гривень. Звернення підписали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Рєзніков, глави МВС, Держприкордонслужби, Генштату, СБУ та командувач Нацгвардії.

Народний депутат Ярослав Железняк стверджував, що в українському бюджеті немає 98% суми, яка потрібна для того, щоб протягом року виплачувати військовим надбавки.