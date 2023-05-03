Только при одном условии: в Минфине рассказали о возврате военным доплаты в 30 тысяч гривен

По словам министра финансов, возвращение доплат не является поддержкой армии, он высказался за то, чтобы систему мотивации военным определяло военное руководство.

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Дополнительные выплаты украинским военным в размере 30 тысяч гривен можно вернуть только за счет увеличения налоговой нагрузки, в частности НДС на 4% и военного сбора втрое. Об этом заявил 2 мая 2023 года министр финансов Сергей Марченко в эфире Forbes Business Breakfast.

По его словам, вопрос возврата выплат 30 тысяч гривен не о поддержке армии. Потому что систему мотивации выплаты военным должно определять военное руководство. Этим, по мнению Марченко, должны заниматься в Генеральном штабе и Минобороны.

"И они определились, у них есть соответствующие приказы, где почему-то никто не говорит, что у нас кроме 30 и 100 тысяч есть еще 50 тысяч. И такую выплату получат достаточно большое количество военнослужащих. У нас есть другие системы мотивации, которые находятся внутри военного блока", — рассказал министр.

Он отметил, что с такой системой в Министерстве финансов согласны.

"А когда идет популизм, масштабов, которые трудно сдержать. Ну, я не буду подбирать слова, говоря, что, возможно, мы подумаем и посчитаем. Невозможно это сосчитать и невозможно это профинансировать", — подчеркнул Сергей Марченко.

Он отметил, что вернуть дополнительные выплаты можно только после изменений бюджетного закона, предусмотрев в год дополнительно 170 млрд грн, увеличить налоги, в том числе НДС на 4% и военный сбор в 3 раза.

"Других вариантов, как это можно профинансировать, не существует".

По словам Марченко забирать на эти нужды средства у других категорий, например, из зарплат госслужащих невозможно, поскольку, поскольку они финансируются за счет международной помощи.

"А вот армию, я еще раз подчеркну, мы должны финансировать за счет налогов собственного бизнеса. Поэтому увеличивая расходы на армию следует понимать последствия таких шагов. Никто об этом почему-то не думает, когда голосует. Поэтому моя реакция была категорична, и я ее не изменю", — подытожил глава Минфина.

Напомним, высшее военное командование Украины просит Верховную Раду отложить рассмотрение законопроекта № 8312 о возврате доплат военным в 30 тысяч гривен. Обращение подписали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, главы МВД, Госпогранслужбы, Генштата, СБУ и командующий Нацгвардией.

Народный депутат Ярослав Железняк утверждал, что в украинском бюджете нет 98% суммы, которая нужна для того, чтобы в течение года выплачивать военным надбавки.