Князев утверждает, что найденные деньги принадлежат его друзьям: суд уменьшил сумму залога

По словам экс-главы Верховного суда, перед войной к нему обратилась семья бизнесменов и оставила на хранение большую сумму денег. Адвокатам удалось с ними связаться.

Бывший глава Верховного суда Всеволод Князев заявил о том, что обнаруженные у него во время обысков средства принадлежат на самом деле не ему. Об этом сообщает издание "Укринформ" 31 мая.

Во время заседания Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Князев заявил, что все деньги, которые были найдены сотрудниками спецслужб у него дома и в рабочем кабинете, принадлежат одной семье бизнесменов, его друзьям.

"Это деньги моих друзей, семьи бизнесменов, которые перед выездом за границу еще до начала войны просили меня эти деньги сохранить. Это подтверждается соответствующими доказательствами", — говорит Всеволод Князев.

Связаться с ними бывший глава Верховного суда не смог, так как у него "нет мобильного телефона", по которому они держат связь. Адвокатам все же удалось с ними связаться и теперь эта семья в будущем сможет подавать процессуальные обращения.

Кроме того, Всеволод Князев убежден, что размер назначенного залога (107 миллионов гривен, — ред.) слишком велик и поэтому настаивает на том, чтобы значительно его сократить.

"Это же большая разница между 300 прожиточными минимумами и тем залогом, который назначил следователь судья. Это пропасть лежит", — говорится в сообщении.

Дело Всеволода Князева: сумму залога уменьшили

В ходе судебного заседания стало известно, что экс-главе Верховного суда Всеволоду Князеву поменяли сумму залога. Теперь, вместо 107 миллионов гривен размер выплаты составляет 75 миллионов гривен.

Сторона защиты также требовала, чтобы Всеволод Князев оставался под домашним арестом, так как у него нет денег на залог. Предварительно он остается под стражей до 14 июля.

Напомним, 28 мая СМИ сообщали, что судья Всеволод Князев продолжает получать зарплату, находясь в СИЗО. Журналисты отметили, что его не смогут сместить с должности до тех пор, пока не будет вынесен приговор суда.

15 мая в соцсетях и СМИ начали распространять информацию о том, что НАБУ задержало на взятке главу Верховного суда Украины Всеволода Князева. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким намекнул что речь идет о сумме в 2,7 миллиона долларов.