Нельзя уволить: судья Князев продолжает получать зарплату, находясь в СИЗО, — СМИ

По данным журналистов, судью не смогут сместить с должности, пока не будет приговора суда.

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Ситуация вокруг судьи и бывшего главы Верховного суда Украины Всеволода Князева, которого подозревают в получении крупной взятки, становится все более скандальной. Удивительным образом, несмотря на пребывание в СИЗО, Князев продолжает получать зарплату в качестве судьи. Об этом пишет издание "Українські новини" со ссылкой на инсайдера в судейском корпусе.

"Фактически, да, он все еще получает свою зарплату, так как по-прежнему занимает должность судьи Верховного суда и не был отстранен", — сообщил изданию собственный источник.

По данным новостного портала, если Князев будет отстранен от должности, он все равно будет получать лишь базовую зарплату судьи Верховного суда без каких-либо дополнительных надбавок.

В судейском корпусе подчеркнули, что в настоящий момент фактически невозможно уволить Князева, хотя такая возможность теоретически существует. Одним из вариантов является привлечение Князева к ответственности за нарушение дисциплины, однако Высший совет правосудия пока не обладает такими полномочиями. Единственным реальным способом увольнения Князева может стать вынесение обвинительного приговора судом.

Арест главы Верховного суда Украины Князева

Напомним, 15 мая появилась информация о том, что НАБУ задержало на взятке главу Верховного суда Украины Всеволода Князева. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким намекнул что речь идет о сумме в 2,7 миллиона долларов.

16 мая сообщалось, что бывшему главе Верховного Суда Князеву грозит до 12 лет тюрьмы. Сообщник-адвокат также получил обвинение — он наладил схему передачи денег судьям.

23 мая стало известно, что НАБУ провело новые обыски по делу Князева и нашли у него еще полмиллиона долларов. По информации ведомства, следствию предстоит выяснить источник происхождения и принадлежность крупной суммы денег.

Напомним, 26 мая сообщалось, что новым главой Верховного суда Украины стал глава Кассационного уголовного суда в составе ВС Станислав Кравченко.