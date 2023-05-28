Не можна звільнити: суддя Князєв продовжує отримувати зарплату, перебуваючи у СІЗО, — ЗМІ

За даними журналістів, суддю не зможуть усунути з посади, доки не буде вироку суду.

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Ситуація довкола судді та колишнього голови Верховного суду України Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні великого хабара, стає дедалі скандальнішою. Дивним чином, попри перебування у СІЗО, Князєв продовжує отримувати зарплату як суддя. Про це пише видання "Українські новини" з посиланням на інсайдера у суддівському корпусі.

"Фактично, так, він все ще отримує свою зарплатню, оскільки, як і раніше, обіймає посаду судді Верховного суду і не був усунений", — повідомило виданню власне джерело.

За даними порталу новин, якщо Князєва буде відсторонено з посади, він все одно отримуватиме лише базову зарплату судді Верховного суду без будь-яких додаткових надбавок.

У суддівському корпусі наголосили, що зараз фактично неможливо звільнити Князєва, хоча така можливість теоретично існує. Одним із варіантів є притягнення Князєва до відповідальності за порушення дисципліни, проте Вища рада правосуддя поки що не має таких повноважень. Єдиним реальним способом звільнення Князєва може стати ухвалення обвинувального вироку судом.

Арешт голови Верховного суду України Князєва

Нагадаємо, 15 травня з'явилася інформація про те, що НАБУ затримало на хабарі голову Верховного суду України Всеволода Князєва. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім натякнув, що йдеться про суму 2,7 мільйонів доларів.

16 травня повідомлялося, що колишньому голові Верховного Суду Князєву загрожує до 12 років в'язниці. Спільник-адвокат також отримав звинувачення – він налагодив схему передавання грошей суддям.

23 травня стало відомо, що НАБУ провело нові обшуки у справі Князєва та знайшли у нього ще пів мільйона доларів. За інформацією відомства, слідство має з'ясувати джерело походження та належність великої суми грошей.

Нагадаємо, 26 травня повідомлялося, що новим головою Верховного суду України став голова Касаційного кримінального суду у складі ВС Станіслав Кравченко.