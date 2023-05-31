Украинцы наблюдают в небе спутники Starlink Илона Маска, — соцсети (видео, фото)

В компании SpaceX заявили, что 31 мая запустили в космос 52 спутника Starlink при помощи ракеты-носителя Falcon 9.

Над Украиной пролетают спутники Starlink, производства компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. Украинцы, наблюдая за ними, делятся фотографиями и видео в социальных сетях.

Отметим, что ранее 31 мая компания SpaceX заявила, что запустила на орбиту Земли новую партию из 52 спутников. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен в 09:02 по киевскому времени с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками Starlink (смотреть с 03: 40)

Что такое Starlink

Разворачиваемая компанией SpaceX спутниковая система. Она обеспечивает доступ широкополосному Интернету в тех местах, в которых такой доступ ранее был невозможным или слишком дорогим. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в 10 млрд $. С 2022 года Starlink применяется ВСУ для связи между подразделениями.

Напомним, что 17 мая сообщалось, что спутник размером с коробку для салфеток передал данные в 400 раз быстрее Starlink. Устройство лазерной связи продемонстрировало скорость передачи в 200 Гбит/с.

Также 12 мая стало известно, что в России пытались продать подключение к интернету Starlink, но ничего не вышло. Согласно законодательству РФ, Илону Маску нужно "обеспечить взаимодействие с ФСБ", а потом уже подключать россиян к сети.