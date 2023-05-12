В России пытались продать подключение к интернету Starlink, но ничего не вышло

Согласно законодательству РФ, Илону Маску нужно "обеспечить взаимодействие с ФСБ", а потом уже подключать россиян к сети.

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В онлайн-магазине Miele среди товаров появились терминалы для подключения к спутниковому интернету "Старлинк". Об этом сообщило издание 3dnews.ru со ссылкой на "Коммерсант".

На сайте в раздел "Другое" была добавлена рубрика "Спутниковый интернет Starlink V2 от Илона Маска". Однако, перейдя по ссылке, мы обнаружили ошибку 404, свидетельствующую о том, что запрашиваемая страница не найдена. Однако в кэше все сохранилось и можно увидеть, что магазин продавал терминалы по 659 тыс. рублей (если верить текущему курсу, то в переводе на доллары США эта сумма эквивалентна $8,4 тыс. — ред.).

СМИ отметило, что Starlink недоступен на территории РФ, а также добавило, что провайдер не работает "в Беларуси, Афганистане, Венесуэле, Иране, Китае, Северной Корее, Сирии и на Кубе". Издание добавляет, что компания работает во многих других странах, и даже в тех, где официально не открывала представительства.

В материале также отмечается, что в РФ за подключение к Starlink или OneWeb (конкурент Starlink, — ред.) можно получить штраф, согласно российскому Кодексу административных правонарушений. Такие меры были приняты в России в 2022 году. Согласно российскому законодательству, если Илон Маск захочет, чтобы россияне подключились к его спутниковому интернету, он сначала должен получить разрешение от Госкомиссии РФ по радиочастотам. Потом его обязуют "пропускать трафик через российскую наземную станцию". И в конечном итоге, ему будет необходимо "обеспечить взаимодействие с ФСБ, Минсвязи и другими государственными органами".

Ранее мы сообщали о том, что Илон Маск нашел человека, который будет исполнять обязанности директора Twitter.