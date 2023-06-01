На Закарпатье медики приняли третьи роды 16-ти летней роженицы в машине "скорой" (фото)

Когда время между схватками стало стремительно сокращаться, медики приняли решение принимать роды в машине скорой помощи. Несмотря на сложную ситуацию, бригада провела все необходимые реанимационные меры, чтобы младенец начал дышать.

Бригада медиков из Закарпатья приняли третьи роды 16-ти летней роженицы в автомобиле "скорой помощи". Об этом сообщает издание Закарпатье онлайн.

По информации издания, в ночь на 1 июня на линию экстренной помощи "103" поступил вызов из разряда критических: у 16-ти летней жительницы с. Каменское Береговского района начались преждевременные роды (32-34 неделя беременности) и кровотечение. Под угрозой были сразу две жизни — молодой матери и ребенка.

Медики из бригады №902 смогли попасть на вызов менее чем через 10 минут и приняли решение как можно скорее перевезти роженицу в медицинское учреждение, однако по дороге время между схватками начало стремительно сокращаться. Оказалось, что это уже третьи роды у молодой роженицы, при этом на учете у гинеколога или семейного врача девушка не состояла.

По пути, медики сделали осмотр и увидели, что роды стремительные, есть проблема с седалищным прилежанием плода и сама роженица очень хрупкая, поэтому медицинское авто было остановлено и было принято решение о принятии родов прямо в машине.

Фото: Закарпаття онлайн

Благодаря опыту и профессионализму сотрудников "скорой" ребенок появился на свет, однако не подавал признаков жизни. Медики провели все необходимые реанимационные мероприятия и через 2-3 минуты услышали крик новорожденной девочки.

Отмечено, что это седьмые роды, которые приняла в автомобиле "скорой" врач Зореслава Пукман.

Роженицу с дочерью бригада доставила в родильное отделение Иршавской районной больницы.

Напомним, 1 января 2023 года у жительницы Николаевской области, у которой вечером 31 декабря начались роды, ребенок появился на свет в машине "скорой", которая не смогла вовремя доехать до больницы. Роды принимала медсестра Бугской больницы.

Также, в 2018 году в Киеве на железнодорожной станции "Дарница" произошел необычный случай: 41-летняя пассажирка поезда №777 родила ребенка прямо на платформе.