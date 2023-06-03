Закрытое укрытие в Киеве: глава Деснянской РГА предложил Кличко уволиться вместе (видео)

Дмитрий Ратников призвал мэра столицы к ответственности перед киевлянами, отметив, что одновременная отставка будет "справедливым мужским поступком".

Глава Деснянской районной государственной администрации Дмитрий Ратников обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением одновременно написать заявление об увольнении. Соответствующее видеообращение чиновник опубликовал в Facebook 2 июня.

Ратников отметил, что узнал о намерении городского главы отстранить его от должности на время расследования гибели людей у закрытого укрытия в Деснянском районе. По его словам, за трагедию нужно нести совместную отвесность, поэтому одновременная отставка будет "справедливым мужским поступком".

"По вашим словам, главы районных администраций отвечают абсолютно за все, что происходит в городе. За открытие и закрытие укрытий, за благоустройство, и за пункты несокрушимости, и абсолютно всего. Возникает логичный вопрос, а за что отвечает мэр?", — сказал Ратников.

Глава Деснянской РГА также указал на то, что Виталий Кличко регулярно отправляется в заграничные командировки и заявил, что киевлянам нужен мэр. Чиновник считает, что Кличко пытается выполнять работу главы МИД или президента.

"Давайте во время войны заниматься своими прямыми обязанностями, а не политикой. Ведь киевляне именно этого от нас и ждут", — заключил Дмитрий Ратников.

Напомним, что во время российской атаки 1 июня одно из убежищ в Деснянском районе Киева оказалось закрытым. В момент, когда киевляне находились около укрытия, случился прилет, в результате чего погибли трое людей, в том числе ребенок.

На трагедию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что виновные в ситуации с закрытым бомбоубежищем понесут ответственность. Глава государства пообещал "твердую реакцию" и намекнул, что "может быть нокаут".

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко обратился в Кабинет министров с просьбой о снятии с должности главы Деснянской районной администрации Дмитрия Ратникова в связи гибелью людей у запертого укрытия.