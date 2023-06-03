Скандал на День защиты детей на Волыни: детвору накормили просроченными продуктами

В горсовете Киверцев уверяют, что уточняли срок годности продуктов у благотворителей и каким образом на праздник могли попасть просроченные упаковки, не знают.

В городе Киверцы Волынской области в День защиты детей вышла неприятная ситуация. Бесплатные продукты, которыми угощали малышей на празднике, оказались просроченными. Об этом сообщили в Киверцевском горсовете.

Здесь отметили, что 1 июня 2023 года один из благотворительных фондов обратился к ним с предложением принять участие в праздновании Международного дня защиты детей в городе Киверцах и вызвался бесплатно угостить детей снеками и чипсами.

"Организаторы праздника перед тем как согласиться, уточнили срок годности и убедились, предварительно проверив несколько ящиков. Конечный срок на всех ящиках был 6 июня 2023 года. Каким образом на праздник могли попасть просроченные упаковки снеков, нам неизвестно", — сообщили в горсовете.

Также в горсовете заявили, что о просроченных продуктах на детском празднике узнали из соцсетей.

"Очень досадно, что такая ситуация случилась на детском празднике. Извиняемся и обещаем быть внимательнее во время сотрудничества с благотворительными фондами, организациями и предприятиями", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Намибии 13 человек из одной семьи скончались после того, как получили тяжелое пищевое отравление, отведав домашнюю кашу. По предварительной информации, по меньшей мере, девять из них были детьми.

Ранее сообщалось, что в Бразилии скончалась 54-летняя женщина, съевшая отравленный шоколад, который ей послал неизвестный отправитель.