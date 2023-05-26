Сладости от анонима: бразильянка умерла, съев подаренный на день рождения шоколад (фото)

Линдачи Вьегас Батиста де Карвалью накануне трагедии начала получать угрозы через социальные сети. Женщина ответила на "подозрительный" звонок от курьера с посылкой и получила отравленные сладости.

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В Бразилии 54-летняя Линдачи Вьегас Батиста де Карвальйо умерла, съев отравленный шоколад, который ей прислал неизвестный отправитель. Теперь полицейские пытаются найти убийцу. Об этом пишет Daily Mail.

Женщина получила цветы и сладости от неизвестного отправителя в честь своего дня рождения. Когда бразильянка откусила кусочек подаренного шоколада, она почувствовала резкое недомогание и потеряла сознание. Прибывшие медики лишь могли констатировать смерть женщины.

В настоящее время полиция проводит расследование данного инцидента. Ожидается, что анализ шоколада будет завершен в течение 30 дней.

Родственники погибшей также утверждают, что накануне трагедии она получала угрозы через социальные сети. 20 мая она ответила на "подозрительный" звонок от курьера с посылкой.

По словам ее семьи, она сказала им, что опасается, что шоколадные конфеты "могут быть отравлены" после получения серии угроз в социальных сетях от конкретного человека, имя которого не называется.

"Все это было очень жестоко и преднамеренно", — добавила ее сестра.

Женщина ответила на "подозрительный" звонок от курьера с посылкой Фото: коллаж Фокус

После звонка курьера, Карвальйо попросила оставить пакет, чтобы она могла забрать его из магазина своего нынешнего бойфренда на севере города.

Издание отмечает, что сын именинницы попробовал шоколадные конфеты, но выплюнул их, сказав, что они невкусные. Карвальйо начала есть сладости после того, как ее бывший муж сказал, что это его подарок. После нещастного случая мужчина начал утверждать, что он пошутил и не знает, кто их прислал.

По словам сестры жертвы, у нее и мужа были хорошие отношения, и она не считает его подозрительным.

В ходе расследования будет проведен анализ шоколада на наличие следов каких-либо веществ, которые могли привести к ее смерти. Результаты ожидаются в течение месяца. Полиция также ведет расследование в отношении бывшей девушки нынешнего партнера Карвальйо.

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