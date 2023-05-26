Солодощі від аноніма: бразилійка померла, з'ївши подарований на день народження шоколад (фото)

Ліндачі В'єгас Батіста де Карвалью напередодні трагедії почала отримувати погрози через соціальні мережі. Жінка відповіла на "підозрілий" дзвінок від кур'єра з посилкою та отримала отруєні солодощі.

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У Бразилії 54-річна Ліндачі В'єгас Батіста де Карвальйо померла, з'ївши отруєний шоколад, який їй надіслав невідомий відправник. Наразі поліцейські намагаються знайти вбивцю. Про це пише Daily Mail.

Жінка отримала квіти та солодощі від невідомого відправника на честь свого дня народження. Коли бразилійка відкусила шматочок подарованого шоколаду, вона відчула різке нездужання і знепритомніла. Медики, що прибули, лише могли констатувати смерть жінки.

Наразі поліція проводить розслідування цього інциденту. Очікується, що аналіз шоколаду буде завершено протягом 30 днів.

Родичі загиблої також стверджують, що напередодні трагедії вона отримувала погрози через соціальні мережі. 20 травня вона відповіла на "підозрілий" дзвінок від кур'єра з посилкою.

За словами її сім'ї, вона сказала їм, що побоюється, що шоколадні цукерки "можуть бути отруєні" після отримання серії погроз у соціальних мережах від конкретної людини, ім'я якої не називається.

"Все це було дуже жорстоко та навмисно", — додала її сестра.

Жінка відповіла на "підозрілий" дзвінок від кур'єра з посилкою Фото: колаж Фокус

Після дзвінка кур'єра Карвальйо попросила залишити пакет, щоб вона могла забрати його з магазину свого нинішнього бойфренда на півночі міста.

Видання зазначає, що син іменинниці скуштував шоколадні цукерки, але виплюнув їх, сказавши, що вони несмачні. Карвальйо почала їсти солодощі після того, як її колишній чоловік сказав, що це його подарунок. Після нещасного випадку чоловік почав стверджувати, що він пожартував і не знає, хто їх надіслав.

За словами сестри жертви, у неї та чоловіка були добрі стосунки, і вона не вважає його підозрілим.

У процесі розслідування буде проведено аналіз шоколаду на наявність слідів будь-яких речовин, які могли б призвести до її смерті. Результати очікуються упродовж місяця. Поліція також веде розслідування щодо колишньої дівчини нинішнього партнера Карвальйо.

Раніше Фокус писав, що дівчина впала з урвища і померла, намагаючись упіймати собаку. 18-річна дівчина загинула після падіння зі скелі у Девоні. На місце події прибули машини швидкої допомоги та берегової охорони, але, на жаль, врятувати підлітка не вдалося.

Також повідомлялося, що викрадену в США дівчинку вдалося знайти через 6 років завдяки серіалу Netflix. Кайла Унбехаун, яка зникла у 2017 році й фігурувала в перезапуску програми "Нерозкриті таємниці", було знайдено в іншому штаті.