"Хочу нормальной жизни": 12-летняя дочь старейшей матери Украины не хочет возвращаться домой

Девочка беспокоится, что рассмотрение ее дела в суде затягивается и что ее могут вернуть матери.

12-летняя Анна Подвербная — дочь старейшей матери Украины 78-летней Валентины Подвербной, не хочет возвращаться к матери, а хочет жить нормальной жизнью. Об этом она написала в Instagram 3 июня.

Ребенок поинтересовался у подписчиков, знает ли кто-то, когда состоится слушание по его делу.

"Скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь, что с судом, а то кажется, что дело стоит. Мне хочется попробовать ту нормальную жизнь и больше никогда не возвращаться к той, которую даже нормальной жизнью не назовешь", — написала девочка.

В комментариях ее успокоили, что суды обычно отнимают время, а если судья спросит ее, хочет ли она остаться с матерью, у нее есть право высказать отказ.

Напомним, что в конце апреля 12-летняя Анна Подвербная выложила в сети пост, в котором пожаловалась, что ее мать срывает с нее одежду, не дает мыться и стирать свои вещи, бьет, царапает, обзывает косоглазой. Пост дошел до полиции Чернигова, и ребенка изъяли из семьи.

Мать девочки могут лишить родительских прав.

Валентина Подвербная стала матерью в 65 лет благодаря ЭКО. В тот момент у нее не было ни мужа, ни детей, ни друзей. На протяжении многих лет женщина собирала деньги на процедуру, сделанную ей в Киевском институте генетики.

Ранее сообщалось, что в России пытаются лишить родительских прав семью школьницы, которая нарисовала антивоенный рисунок. Комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничениях в родительских правах против родителей из Тулы. 1 марта школьницу забрали в приют, и с того момента о ней ничего не известно.