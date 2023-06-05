Пенсии в Украине: как количество стажа влияет на размер выплат

При определенных обстоятельствах граждане получат право выйти на пенсию со снижением соответствующего пенсионного возраста, а ежегодно требования по количеству стажа будут только расти.

Пенсия 2023 года рассчитывается по показателям стажа, поэтому от этого и зависит размер выплат. В 2028 году, чтобы выйти на отдых, нужно не менее 35 лет. Фокус объясняет, как размер стажа влияет на размер выплат от государства.

Для назначения пенсии именно количество стажа будет определять, какой пенсия в Украине будет для конкретного гражданина. При определенных обстоятельствах украинцы получат право выйти на пенсию с понижением соответствующего пенсионного возраста даже при наличии 15–20 лет общего стажа.

Какой стаж требуется для выхода на пенсию

Правительство Украины в последнее время проводит увеличение размера пенсий украинцам со стажем 30–35 лет. Теперь у них пенсии не будут меньше 2 760–3 120 гривен в зависимости от возраста.

Каждый год стаж для украинцев будет расти. Не менее 35 лет нужно будет накопить в 2028 году. При наличии стажа можно выйти на пенсию в 63 года, но нужно не менее 20 лет. В 65 лет возможность предоставляется в том случае, если страховой стаж будет от 15 до 20 лет.

Минимальная пенсия с 1 марта для остальных выросла с почти 2 100 до 2 520 гривен (для тех, кто не работает).

Кто получит доплаты в июне

Пенсионеры в Украине, которые и дальше работают, смогу получить в июне надбавку сразу за три месяца. Сумма доплат будет составлять до 1200 гривен. Возможность ее получения предоставляется:

пенсионерам со стажем не менее 35 лет и получают не менее 7000 гривен;

тем, кто и дальше работает после пенсионного возраста и имел 24 месяца стажа по состоянию на 1 марта;

те, кому пенсию не перечисляли два года.

Напомним, 29 мая в Украине появятся специальные пенсии. Все лица, претендующие на пенсию, должны быть реабилитированы в установленном законом порядке. Такие выплаты будут предоставляться тем, кто получил статус борцов за независимость Украины в XX веке.