"Давление на грани жизни и смерти": РФ под Запорожьем лишила людей лекарств, — депутат

Речь идет о гражданах, которые за год оккупации не оформили российский паспорт, отметил депутат Запорожского облсовета Аскад Ашурбеков. Это может говорить о том, что люди не хотят связывать свое будущее с РФ.

Российские оккупанты заставляют людей, которые нуждаются в лекарствах оформлять российское гражданство и брать паспорта РФ. ОБ этом заявил депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков в комментарии "Еспресо" 5 июня.

По его словам, россияне на оккупированных территориях дошли до крайнего предела шантажа и перестали выдавать жизненно необходимую медицинскую помощь тем, кто не оформил до сих пор российский паспорт.

"Ситуация с инсулином очень показательна. Оккупанты пытаются придумать какие-то механизмы, чтобы заставить людей брать паспорта. Сегодня они уже дошли до крайнего предела, когда они шантажируют необходимой базовой медицинской помощью в обмен на российский паспорт", — говорится в сообщении.

С одной стороны, как отметил Аскад Ашурбеков, это крайне негативный сигнал, потому что местное население страдает. Но, при этом, с другой стороны, это говорит о том, что за год оккупации большое количество людей не стало оформлять российский паспорт и не планирует это делать. Даже несмотря на такое давление со стороны противника.

"Давление на грани жизни и смерти. Это показывает, что их идея паспортизации провалилась на территории Запорожской области, несмотря на силовые рычаги", — говорится в сообщении.

Напомним, 30 мая сообщалось, что оккупанты в Запорожской области начали новую волну паспортизации. Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что начиная с первого летнего дня местные жители на захваченных территориях могут остаться без лечения.

24 мая Иван Федоров рассказал, что россияне имеют серьезные проблемы на Запорожском направлении и "пачками" вывозят убитых и раненых.