Пенсии в Украине: в ПФУ рассказали, кто в первую очередь получит выплаты

Пенсионный фонд Украины проверит получателей социальных выплат, а некоторые категории граждан имеют приоритет для получения пенсии.

Пенсия в Украине имеет определенные даты выплат гражданам, а период предоставления средств длится от 4 до 25 числа ежемесячно. Об этом сообщила Елена Корчака, руководитель ГУ Пенсионного фонда Винницкой области, в программе "Украинское радио: Винница".

Она рассказала, что у определенных групп пенсионеров есть приоритет. Возможность первым получить средства предоставляется отдельным категориям граждан, в том числе следующим:

участникам военных конфликтов;

инвалидам войны;

членам семей погибших;

лицам, имеющим особые награды перед Родиной.

Те пенсионеры, которые и дальше работают, не смогут одними из первых получить дату выплат. Для них термины устанавливаются в последнюю очередь.

Также Елена Корчака прокомментировала и проверку получателей социальных выплат Минфина и Пенсионного фонда. Представители государственных структур будут проводить соответствующие проверки по результатам которых будут происходить выплаты и в дальнейшем или примут решение об их прекращении. Застрахованные лица обязаны сообщать органам Пенсионного фонда о том, что произошли изменения в данных, вносимых в учетную карточку гражданина. Информацию об обстоятельствах, вызывающих изменение статуса, нужно предоставить в течение десяти дней с момента их возникновения.

Фокус 5 июня сообщал, как начисляется пенсия. При определенных обстоятельствах граждане получат право выйти на пенсию со снижением соответствующего пенсионного возраста, а ежегодно требования по количеству стажа будут только расти. Для назначения выплат именно количество стажа работы будет определять, какой пенсия 2023 года в Украине будет для конкретного гражданина. При определенных обстоятельствах украинцы получат право выйти на пенсию с понижением соответствующего пенсионного возраста даже при наличии 15–20 лет общего стажа.