Ремонт на свыше миллиона гривен: в Киеве функционирует "уникальное" укрытие (фото)

Ремонт помещения площадью 103 квадратных метров в одном из районов в столице оценили в 1,3 млн грн. "Уникальному" укрытию удивился даже министр стратегической промышленности Александр Камышин.

На территории Святошинского района для граждан открыли укрытие с ремонтом в более чем на миллион гривен. Фото опубликовал 8 июня в Telegram министр стратегической промышленности Александр Камышин.

Стоимость создания такого "бункера" оценили в 1,3 млн грн. После просмотра фото возникает вопрос, стоит ли ремонт укрытия потраченных на него денег.

Глава ведомств отметил, что завершается комиссия по ревизии укрытий на территории украинской столицы. Оказалось, что ситуация в Святошинском районе лучше, чем в других локациях.

"Большинство укрытий было открыто", — отметил министр.

Александр Камышин рассказал, что все же значительная их часть не находится в нормальном состоянии. Он удивился "уникальному" укрытию, в котором недавно провели ремонтные работы. Помещение не выглядит современным.

"1,3 млн грн за ремонт 103м2 укрытия", – объяснил он.

Укрытия в Киеве во время войны

Половина проверенных объектов в Киеве, как заявлял 5 июня Александр Камышин, не готова к эксплуатации. Мэр Киева Виталий Кличко пообещал чиновникам "кадровые чистки", если ситуация с укрытиями в ближайшее время не изменится. Кличко и Камышин доложили о состоянии укрытий в столице.

На 5 июня в столице проинспектировали 1849 укрытий. Из них 50% готовы принять людей во время ракетной атаки по Киеву. В то же время 596 укрытий не отвечают требованиям. Людям опасно находиться в таких бомбоубежищах. Кроме того, не удалось выяснить состояние 242 бомбоубежищ, поскольку их не удалось открыть.

Напомним, что 1 июня житель Киева Ярослав рассказал, что во время утренней атаки одно из укрытий в Деснянском районе оказалось закрытым, а люди не смогли в него попасть. Когда они стояли возле него, произошел прилет, в результате чего погибла жена Ярослава. Позже столичный мэр Виталий Кличко заявил, что ответственность за работу укрытия несет глава медучреждения, а глава района должен контролировать работу укрытия.