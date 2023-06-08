Дожди усилятся и вернется холод: какой будет погода в Украине на выходных (инфографика)

По прогнозам синоптиков, ближе к воскресенью дожди заполонят большую часть областей страны. Сильнее всего на себе ощутят это жители западных, юго-восточных областей, а также в Крыму.

Приближаются выходные, на которых погода в некоторых регионах Украины будет весьма не летней. В некоторых областях пройдут осадки и ожидаются порывы ветра. Фокус собрал все, чего ожидать людям в ближайшие несколько дней.

Пятница, 9 июня. В этот день по всей территории страны ожидается переменная облачность, а некоторые города ожидают осадки, по информации Укргидрометцентра.

В западных и северных областях днем ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Карпатах осадки будут значительными. Остальная часть страны — сухо.

Ночная температура воздуха ожидается на уровне +12-17 °, днем +24-29 °, в западных областях Украины и в Крыму +21-26 °, а в Карпатах ночью +8-13 °, днем +13-18 °.

Какой будет погода в Украине до конца недели Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

"В Киеве в пятницу есть вероятность небольшого дождя, но не без прояснений. Теплая, даже очень теплая погода восстановится, завтра до +28 градусов", — пишет синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

А вот на выходных может существенно похолодать.

10 июня. В субботу практически вся территория страны будет покрыта умеренными дождями, а на территории полуострова они не только будут значительными, но и будут сопровождаться грозами и шквалами ветра.

Дневная температура воздуха в среднем будет на уровне +23+28 градусов, а вот ночная +13+18 градусов.

Какой будет погода в Украине до конца недели Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

11 июня. В воскресенье также украинцев ожидает неустойчивая дождливая погода с грозами. Больше всего на себе это ощутят жители западных, юго-восточных областей, а также жители Крыма. На остальной части страны осадки также ожидаются, но не существенные. Температура воздуха значительно снизится. .

Дневная температура воздуха +18+23 градуса, ночная +10+15 градусов.

Какой будет погода в Украине до конца недели Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

Напомним, 6 июня Фокус рассказал о том, каких правил стоит придерживаться, чтобы обезопасить себя при затоплении. Прежде всего нужно решить, а стоит ли вообще отправляться в путь на автомобиле.