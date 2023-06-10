В эфире телемарафона случайно показали, как МЧС РФ проводит эвакуацию на Херсонщине (видео)

Ролик работы российских спасателей на оккупированных территориях транслировался в эфире 9 июня. Медиаэксперт телеканала "Рада" Владислав Матяш пообещал, что сотрудники, которые допустили такую "досадную ошибку", будут уволены.

Во время национального телемарафона, транслируемого на государственном телеканале "Рада", появились видеокадры, которые, вероятно, демонстрировали эвакуацию людей на оккупированной территории Херсонской области российским спасателями. Как сообщает Фокус, соответствующее видео публикуют в соцсетях.

Медиаэксперт телеканала "Рада" Владислав Матяш, которого ряд украинских СМИ называют неофициальным куратором национального телемарафона [сам Матящ опровергает такие регалирии) рассказал, что такие кадры действительно были в эфире. Об этом он рассказал в комментарии журналистам "Детектор медиа".

"Насколько мне известно, кадр был. Произошла какая-то досадная ошибка — человеческий фактор. Но будет уволено большое количество людей", — прокомментировал Матяш.

Кадры были показаны в эфире телемарафона 9 июня в 16:35.

На видео можно увидеть, как, предположительно, сотрудники российского МЧС проводят эвакуацию жителей на затопленных оккупированных территориях Херсонщины. В одном из кадров виден мужчина в форме с надписью "МЧС России", а в другом — лодка, перевозящая нескольких эвакуированных с аналогичной надписью.

Напомним, 6 июня в ОК "Юг" сообщили, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Также 6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным украинской разведки, подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области россияне осуществили намеренно.

8 июня сообщалось, что ВС РФ начали бить по местам эвакуации в подтопленном Херсоне. Оккупанты обстреляли район Корабельной площади — под огнем оказались люди, спасшиеся от подтопления.