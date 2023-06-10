"Дело не закрыто": украинский телеведущий Константин Грубич рассказал о гибели своей дочери

Дочь журналиста погибла в результате ДТП в 2014 году. Виновного в смерти 17-летней Ольги так и не нашли.

Известный украинский телеведущий Константин Грубич рассказал о пережитой трагедии. В 2014 году он потерял свою младшую дочь Ольгу. 17-летнюю девушку сбил автомобиль и виновного так и не нашли. Грубич считает, что от него что-то скрывают. Об этом он рассказал в интервью журналистке Алине Доротюк.

Ведущий программ "Завтрак с 1+1" и "Смачна країна" признался, что винил себя в том, что произошло. Он мог пойти встретить дочь, но она отказалась.

"Это был футбол в тот вечер, это не такая уж ночь была, это 12 часов. Мы могли легко ее пойти встретить возле метро, но все же взрослый человек, почти 18 лет. Она сама не хотела, чтобы мы ее встречали. Но я себя корю, что я этого не сделал, и даже сердился", — рассказал журналист.

Интервью Константина Грубича

17-летнюю Ольгу на пешеходном переходе сбил автомобиль летом 2014 года. Водителя так и не нашли, свидетелей произошедшего не было. Из-за травм девушка впала в кому и скончалась. Хоть машина виновника и получила многочисленные повреждения, ее тоже отыскать не удалось.

По словам Грубича, его жена хочет знать имя виновника ДТП. Сам он в этом не уверен.

"Дело не закрыто. И чем дальше, у нас какое-то свое видение, что следствию известен преступник. И, наверное, с самого начала был известен. Но сделано все так, чтобы он был неизвестен. Мне кажется, что просто умалчивают о преступнике. Но я понимаю, что я заинтересованная особа и не могу все это объективно воспринимать. Мне правду не рассказывают", — по словам ведущего, по бумагам все сделано правильно. На месте ДТП не было камер видеонаблюдения, но сам он считает, что его и его семью обманули.

"Мое внутреннее чувство, что мы обмануты, что здесь вступила в права коррупция и что это сделал непростой человек. Но он же ходит по земле, топчет ее. И как с этим жить? Меня утешает то, что есть Бог и он разберется", — говорит телеведущий. По его словам, невозможно пережить смерть своего ребенка.

"Готовьтесь к постоянной боли. Несите этот крест по возможности достойно. Знайте только, что легче не станет. Но вы можете себя закалить. Находите себе занятия. Какая-то активность должна быть, только не сидите. Это вас убьет — а кому от этого станет легче?", — прокомментировал ведущий.

У Константина Грубича есть взрослые дочь Владислава и сын Ярослав.

Напомним, ранее известный актер Остап Ступка устроил ДТП в Киеве. Актеру сообщили о подозрении. В полиции сообщили, что Ступка совершил ДТП, находясь за рулем внедорожника Range Rover: он выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный на улице Mitsubishi, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.