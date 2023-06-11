"Осуждаю издевательства": президент Чехии встретился с украинкой, которую травили в школе (фото)

По словам лидера Чехии, особенно позорно унижать ребенка, который был вынужден покинуть свою страну и друзей из-за развязанной войны.

Президент Чехии Петр Павел лично встретился с украинской школьницей, которая на днях подверглась публичному буллингу сверстников в одной из школ. Об этом Павел сообщил 10 июня в своем Twitter.

Павел решительно осудил действия чешских школьников и постарался сгладить произошедшее своей личной поддержкой.

"Я осуждаю издевательства, унижения и насилие в школах в целом. А в случае с ребенком, который из-за войны был вынужден покинуть свою страну и друзей, и которому мы предоставили безопасное убежище, это особенно позорно. Я ценю реакцию школы и родителей, а также тот факт, что были принесены извинения. Но шрамы на душе останутся", — написал в президент Петр Павел после встречи с девочкой.

Лидер Чехии лично поддержал ребенка Фото: Twitter

Унижение украинской школьницы в Чехии

8 июня в Чехии издевательствам в школе подверглась школьница из Украины. Ее оскорбили и плюнули в лицо одноклассники. Инцидент произошел во время школьной экскурсии в начальной школе с ученицей второго класса в городе Опочно.

Видео в сеть выложила мама девочки Полины из Коростеня. Чешские ученики задали девочке вопрос россиянка ли она, а после того, как она ответила, что украинка — школьницу начали оскорблять и в конце плюнули ей в лицо.

Известно, что в тот же день посольство Чехии решительно осудило оскорбительные действия других детей против украинской школьницы.

Также напомним, что в середине мая в Польше поклонник президента РФ Путина напал на украинку и сломал ей руку в двух местах. Женщина с семьей отдыхала у озера, когда к ним подошел поляк и стал оскорблять, восхваляя действия Путина в Украине.