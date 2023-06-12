Экономим или 70% города без воды, — Вилкул поставил условие жителям Кривого Рога

По словам председателя Совета обороны города, ситуация с водоснабжением зависит исключительно от людей. Экономия позволит выиграть время и провести необходимые работы.

Большая часть жителей Кривого Рога может остаться без воды уже через месяц, если сейчас не начать сильно экономить. Об этом 11 июня в своем Telegram-канале заявил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, подрыв Каховской ГЭС привел к тому, что с 8 июня прекратилось водоснабжение в водохранилище "Южное", которое обеспечивало водой примерно 70% местных жителей.

В связи с этим Александр Вилкул призвал уменьшить потребление водой минимум на 40%, иначе уже через месяц все запасы воды будут истощены и пополнить их будет неоткуда.

В Никопольщине водоснабжение уже прекращено в такие населенные пункты, как Покров и Марганец. Также это относится к части Покровской, Томаковской, Мировской и Червоногригорьевской общин.

"Это тот случай, когда развитие ситуации действительно зависит от каждого из вас. Первый вариант – не экономим и через месяц 70% города остается без воды. Второй вариант – экономим и выигрываем время для проведения необходимых работ. Других вариантов нет", — говорится в сообщении.

Местные промышленные предприятия уже сократили уровень потребления воды до минимума, а в села, находящиеся рядом с городом, на которые идет вода с "Кривбассводоканала", ее подают всего четыре часа в день.

"Но главный потребитель воды – население города. И очень важно всем сократить потребление воды на 40%. Это должен сделать каждый", — подытожил Александр Вилкул.

Напомним, 8 июня Александр Вилкул уже рассказывал о ситуации с водой в Кривом Роге. По его словам ночью в Кривой Рог перестала поступать вода из Каховского водохранилища, поскольку там уровень воды упал ниже уровня водозабора.