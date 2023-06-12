Спасала бабушку и дедушку: под Херсоном погибла беременная девушка (фото)

Родные и близкие Татьяны Гришко отметили, что она попала под обстрел российских оккупантов. От полученных травм девушка скончалась на месте вместе с нерожденной дочерью.

Российские оккупанты забрали жизнь беременной Татьяны Гришко в Херсонской области, которая пыталась эвакуировать бабушку с дедушкой. Об этой утрате написали ее близкие и знакомые в социальной сети Facebook 11 июня.

Произошла трагедия 8 июня 2023 года во время эвакуации из оккупированной ВС РФ Голой Пристани. Спасаясь из затопленного города погибла местная жительница Татьяна Гришко. При этом, она была в положении.

Те, кто был знаком с Татьяной Гришко, вспоминают ее как прекрасного человека и профессионала своего дела.

"Погибла наша девочка. Вчера, спасая бабушку с дедушкой от наводнения, она попала под обстрел. Погибла золотая, красивая, отзывчивая девушка. Моя коллега. С ней погибла ее нерожденная дочь. За что вы ее убили, россияне?!!!! За что вы убили ее неродившегося ребенка?!!! Она должна была родить и жить, просто жить. Я навсегда запомню тебя, твою улыбку, прости", — пишет коллега Ольга Тресеина.

Россияне убили беременную девушку, которая пыталась эвакуироваться в Херсонской области Фото: Facebook

В июле девушке должно было исполниться 33 года, однако действия российских оккупантов привели к ее гибели. Подруга Татьяны Вероника Чепурна вспоминает, что у них вместе была прекрасная юность и много планов на будущее, о которых теперь можно забыть.

"Ты была искренняя, добрая, отзывчивая девушка. Была отличным парикмахером, мастером своего дела. Царство небесное тебе и твоей нерожденной дочери", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 июня сообщалось, что РФ обстреляла гражданских, эвакуировавшихся на Херсонщине. В результате атаки оккупантов погибли трое мирных жителей. Также от вражеского огня пострадали полицейские. В Херсонской ОВА рассказали, что одна из жертв россиян — 74-летний мужчина, прикрывший собой женщину.