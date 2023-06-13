В Киеве подростка затравили в троллейбусе из-за велосипеда (фото, видео)

Несмотря правила перевозок, водитель троллейбуса отказала 13-летнему Тимофею в проезде с неисправным велосипедом. При этом в салоне было много свободно места.

Водитель киевского троллейбуса №37 отказала в проезде 13-летнему подростку, который хотел перевезти велосипед со спущенным колесом. Об этом написал активист развития велосипедной инфраструктуры Алексей Кушка в Facebook 12 июня.

Автор поста отметил, что молодой человек противостоял большему количеству людей, оперируя при этом законом. В публикации также говорится, что парня разыскивает компания veliki.ua, чтобы вручить ему подарок и предложить работу.

Позже Кушка добавил, что подростка зовут Тимофей, а велосипед он одолжил у дяди. Поскольку транспортное средство долго не использовалось, то в нем были спущенные колеса, из-за чего парень решил отвезти его обратно к родственнику.

"Водитель троллейбуса не пустила сначала, парень прочел правила перевозок и догнал троллейбус! На спущенных колесах догнал! Зашел в троллейбус и дальше вы видели, что произошло", — подчеркнул активист.

По словам автора публикации, из-за того, что водитель вступила с Тимофеем в спор, троллейбус задержался примерно на 7-10 минут. Он также подчеркнул, что в европейских странах граждан не отказывают в проезде с велосипедом.

"Парень в 13 лет защищался от гнева пожилых людей. Он вез велосипед! Неисправный. Который никому не мешал и не был грязным", — констатировал Алексей Кушка.

В итоге Тимофея разыскали представители компании veliki.ua и вручили ему обещанные подарки, в частности новый велосипед.

На инцидент отреагировали в Департаменте транспортной инфраструктуры. Директор ведомства Руслан Кандибор сказал в комментарии "Украинской правде", что в конфликте виноват водитель троллейбуса.

"Разъяснительную беседу провели с водителем", — заявил Кандибор.

Напомним, что 9 июня, подростка из Одессы, который попал в языковой скандал из-за исполнения песни Виктора Цоя на русском языке в Центре Львова, отпустили из местного приюта. Он сообщил, что уже собрал вещи и уезжает в родной город "давать концерты".

Ранее, 2 июня, мы также писали о том, что жительница Киева призвала убрать подальше от украинской столицы ЗРК Patriot, так как он громко работает и очень мешает ей спать. По ее мнению, ПВО стоит разместить в западных областях страны.