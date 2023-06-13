Афера века: украинец написал долговую расписку на $50 тысяч исчезающими чернилами

Когда наступило время возврата ссуды, мужчина, имя которого не разглашается, заявил своему знакомому, что никогда не занимал у него деньги и не собирается возвращать сумму.

В Львовской области проходил суд над мужчиной, который получил заем в размере 50 тысяч долларов от своего знакомого и подписал расписку, используя ручку с исчезающими чернилами. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

По результатам расследования стало известно, что украинец был в курсе о наличии сбережений у своего знакомого. В связи с этим он обратился к нему с просьбой о займе денег для развития своего бизнеса. Знакомый согласился помочь, но попросил получить расписку.

Согласно представленным в суде данным, в назначенный день подозреваемый пришел на встречу и подписал расписку с помощью своей собственной ручки, используя предварительно подготовленные чернила. Эти чернила имели свойство окисляться при контакте с воздухом и постепенно исчезать с бумаги после использования.

Подозреваемый подписал расписку и получил деньги. Когда наступило время возврата ссуды, он заявил своему знакомому, что никогда не занимал у него деньги и не собирается возвращать сумму. Потерпевший решил использовать расписку, чтобы предоставить ее в качестве доказательства, но заметил, что на ней уже не было подписей.

Правоохранительные органы провели несколько экспертиз и смогли подтвердить, что мужчина реально подписал документ и получил заемные деньги. Его признали виновным в совершении мошенничества в крупных масштабах, и суд приговорил его к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Фокус писал, что в Польше украинец, празднуя день рождения, уничтожил бус работодателя. 18-летний подросток вместе со своим товарищем решил по-особенному отметить свое совершеннолетие, угнал у своего начальника транспорт и устроил гонки.

Также сообщалось, что в Киеве подростка затравили в троллейбусе из-за велосипеда. Несмотря на правила перевозок, водитель троллейбуса отказала 13-летнему Тимофею в проезде с неисправным велосипедом. При этом в салоне было много свободно места.