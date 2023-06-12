В Польше украинец, празднуя день рождения, уничтожил бус работодателя (фото)

18-летний подросток вместе со своим товарищем решил по-особенному отметить свое совершеннолетие, угнал у своего работодателя бус и устроил гонки.

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В Польше в селе Клементовице Люблинского воеводства украинец устроил ДТП и попал в тюрьму в свой день рождения. Об этом сообщает сайт местной полиции.

Так, гражданин Украины свой 18-й день рождения отмечал в компании 17-летнего приятеля. Ребята употребляли алкоголь, после чего их потянуло на приключения. Они сели в принадлежащий их работодателю микроавтобус Ford Transit и решили прокатиться. Впрочем, катание продолжалось недолго, они на скорости опрокинулись и разбили чужой бус.

Прибывшие на место ДТП полицейские выяснили, что 18-летний водитель имел 2 промилле алкоголя в крови, его несовершеннолетний пассажир — чуть больше 1-го.

Друзей доставили в больницу, где их осмотрели медики и не обнаружили серьезных повреждений. Дальше юноши попали под полицейский караул.

18-летний именинник обвиняется в управлении транспортом в нетрезвом состоянии и без водительских прав, а также в совершении ДТП и пользовании автомобилем без согласия его владельца. Последний пункт обвинений услышал и 17-летний участник происшествия.

Оба украинца признали свою вину.

Напомним, что в Польше трагически погиб 14-летний подросток, катавшийся на велосипеде. Его товарищ находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Польше поезд сбил 18-летнего парня из Украины, кося траву возле железнодорожного пути.