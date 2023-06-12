У Польщі українець, святкуючи день народження, знищив бус роботодавця (фото)

18-річний підліток разом із своїм товаришем вирішив по-особливому відзначити своє повноліття, викрав у свого роботодавця бус і влаштував перегони.

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У Польщі в селі Клементовіце Люблінського воєводства українець влаштував ДТП і потрапив до в'язниці у свій день народження. Про це повідомляє сайт місцевої поліції.

Так, громадянин України свій 18-й день народження відзначав у компанії 17-річного приятеля. Хлопці вживали алкоголь, після чого їх потягнуло на пригоди. Вони сіли у мікроавтобус Ford Transit, який належить їхньому роботодавцю, й вирішили покататися. Втім, катання тривало не довго, хлопці на швидкості перекинулися і потрощили чужий бус.

Поліцейські, які прибули на місце ДТП з’ясували, що 18-річний водій мав аж 2 проміле алкоголю в крові, його неповнолітній пасажир – трохи більше 1-го.

Друзів доправили до лікарні, де їх оглянули медики і не виявили серйозних ушкоджень. Далі юнаки потрапили під поліційну варту.

18-річного іменинника звинувачують у кермуванні транспортом у нетверезому стані та без водійських прав, а також у скоєнні ДТП та користуванні автомобілем без згоди його власника. Останній пункт звинувачень почув і 17-річний учасник пригоди.

Обидва українці визнали свою провину.

Нагадаємо, що в Польщі трагічно загинув 14-річний підліток, який катався на велосипеді. Його товариш перебуває у важкому стані.

Раніше повідомлялося, що у Польщі потяг збив 18-річного хлопця з України, який косив траву поблизу залізничної колії.