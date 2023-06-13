Море зацветет, рыба погибнет: как подрыв Каховской ГЭС отразится на Одессе (видео)

Если в городе установится 33-градусная жара, то уровень кислорода в морской воде резко снизится. Экологи предупреждают о цветении водорослей и смерти морских обитателей.

Подрыв российскими военными дамбы Каховской ГЭС приведет к негативной экологической ситуации в Одессе. Об этом сказал 13 июня на брифинге в медиацентре "Украина-Одесса" директор департамента экологии и природных ресурсов Одесской облгосадминистрации Петр Буланович.

При повышении температуры воздуха до 32–33 градусов уровень кислорода в морской воде значительно снизится. После этого стоит ждать цветение водорослей и смерть морских обитателей, объяснил Буланович.

Буланович говорит о последствиях подрыва Каховской ГЭС для Одессы с 3-й минуты

Специалист назвал последствия подрыва дамбы техногенной катастрофой минимум европейского масштаба.

"Она искусственно создана и уже привела к последствиям для водных ресурсов Черного моря и всего, что в нем находится", – добавил глава департамента ОГА.

Одесские специалисты закрыли шлюзы к двум лиманам – Куяльницкому и Тилигульском. Благодаря этому вода в них находится в пределах нормы.

Буланович добавил, что также перекрыли входы в порты Одесский, "Южный" и "Черноморск". Это сделано для предупреждения попадания в их акваторию мусора и дрейфующих мин.

Присутствующий на брифинге представитель Госэкологической инспекции юго-западного округа Николай Слизовский рассказал о сборе морской воды для проведения дополнительных исследований. Воду собирают на пляже "Ланжерон" и 16-й станции Большого Фонтана.

В пик загрязнения, как отметил Слизовский, показатель "зависшие вещества" превышал норму в 10-15 раз. Содержание нефтепродуктов было превышено в 6 раз.

Кроме этого, подрыв дамбы повлиял на соленость Черного моря вблизи Одессы. Это может сильно повлияет на биоресурсы.

Напомним, что секретарь ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс 13 июня заявил о влиянии теракта на Каховской ГЭС на рост цен на продукты питания и проблемы с водоснабжением.

По данным Минагрополитики, ущерб госимуществу мелиоративных систем и каналов из-за подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции составил 150-160 млрд гривен.