Ровенская АЭС покупает сотни литров пива за бюджетные деньги, — данные тендера (фото)

Атомщики, вероятно, решили приобрести почти 500 литров пива к Новому году – средства взяли из бюджета. Доставить товар на станкцию необходимо до 29 декабря.

Ровенская атомная электростанция (РАЭС) объявила тендер на закупку пива почти на 19,8 тысячи гривен. Атомщики хотят приобрести 466 литров напитка за бюджетные деньги. Об этом свидетельствуют данные Zakupki.Prom.

Заявки на поставку пива принимаются с 14 до 22 июня, после чего 23 июня должен пройти сам аукцион. Доставить товар на РАЭС необходимо будет до 29 декабря, что позволяет предположить, что пиво закупают для праздников.

Тендер должна выиграть компания, которая предложит самую низкую цену, и в любом случае стоимость напитка не должна превышать указанную предприятием.

Средняя цена литра пива в закупке, указанная РАЭС, составляет 42,5 грн, что даже немного ниже рыночной с учетом того, что в списке покупок есть дорогие сорта. Однако все равно возникают вопросы к целесообразности такой закупки на бюджетные деньги.

Так, блогер и эксперт-политолог Юрий Романенко уже прокомментировал необычный тендер: "Сумма копеечная. Могли бы и сами пивко купить, но если есть возможность залезть в корпоративный карман, то 20 тыс. гривен экономия".

На момент публикации пресс-служба РАЭС не комментировала информацию о закупке почти 500 литров пива.

Напомним, 14 июня депутат Киевского городского совета Леонид Емец сообщил, что Днепровская РГА закупила через Prozorro 300 кожаных барабанов для "психологической разгрузки детей при воздушных тревогах" на сумму более 890 тысяч гривен.

12 июня Емец рассказал о покупке в одной из школ в Днепровском районе Киева электросковородки за 720 тысяч гривен. Средства были выделены из бюджета на обустройство укрытий. По словам депутата, в быту такая сковородка потребляет 21 киловатт электрический энергии в час.