Дожди с грозами: какая погода ожидает украинцев в пятницу, 16 июня (карта)

По прогнозам синоптиков, 16 июня жителям столицы не стоит ожидать осадков. В Киеве установиться умеренная погода без дождей, гроз и шкальных порывов ветра. Чего нельзя сказать о других регионах Украины.

В пятницу, 16 июня, в Украине ожидается жаркая погода. Столбики термометра в последний рабочий день недели поднимутся до +28 градусов, прогнозируют синоптики "Укргидрометцентра".

В центральных, южных, восточных и северных областях Украины переменная облачность, без осадков. Ночью ртутный столбик покажет +13…+18 градусов. А уже днем воздух прогреется до +22…+28 градусов Цельсия.

Днем на юго-востоке страны, Житомирской и Винницкой областях местами ожидается небольшой дождь, гроза. Ветер — северо-восточный, с порывами 5-10 м/с.

В Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях — дожди с грозами. Ночью ожидается +10…+14 градусов. Днем термометр покажет +18…+25 градусов.

Погода в Киеве 16 июня: что говоря синоптики

В столице в последний рабочий день недели ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Ночью воздух прогреется до +15…+17 градусов. Днем ртутный столбик покажет +26…+28 градусов.

Ветер — северо-восточный, с порывами 5-10 метров за секунду.

В Украине 16 июня ожидается как переменная облачность без осадков, так и дожди с грозами. Фото: Скриншот

Напомним, 2 июня в Киеве пронесся мощный ураган. Тогда из-за поваленных на проезжую часть деревьев в столице было затруднено движение на улицах Героев Днепра и Салютной.

Кроме того 27 мая над Одессой пронесся очередной смерч. По словам очевидцев, смерч с небольшой воронкой кружил прямо над частными домами местных жителей. В это же время в городе бушевала непогода.