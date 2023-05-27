Заметили над домами: в Одессе снова свирепствует смерч

По словам очевидцев, смерч 27 мая не был таким большим, как предыдущие. У него также была небольшая воронка, при сравнении с остальными.

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Над Одессой снова пронесся смерч. О природном явлении, которое напугало горожан, сообщили местные телеграм-каналы в субботу, 27 мая.

По словам очевидцев, смерч с небольшой воронкой кружил прямо над частными домами местных жителей. В это же время в городе бушевала непогода: небо было затянуто темными тучами и дул ветер.

Погода в Одессе: о чем еще предупредили украинцев

Заметим, что, согласно прогнозам синоптиков, в Одессе 27 апреля объявили штормовее предупреждение. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

Также украинцев предупредили о том, что опасность пребывания в пляжной зоне слишком высока, и вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду.

Напомним, 25 мая стало известно, что в Одессе молния попала в дом, а по суше пронесся смерч. Обильный дождь залил Одессу, а жители нескольких населенных пунктов области заметили стремительный вихрь.

Синоптики уже предупредили одесситов о том, что еще несколько дней дожди и грозы могут продержаться над территорией Украины, после чего начнут ослабевать и практически полностью уйдут к концу месяца. В пятницу, 26 мая, дожди и грозы пройдут практически по всей стране. Обойдет ненастье только Чернигов, Киев, Хмельницкий, Винницу и Черновцы.