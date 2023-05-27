Помітили над будинками: в Одесі знову лютує смерч

За словами очевидців, смерч 27 травня не був такий великий, як попередні. Він також мав невелику воронку, порівняно з іншими.

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Над Одесою знову пройшов смерч. Про природне явище, яке налякало городян, повідомили місцеві телеграм-канали у суботу, 27 травня.

За словами очевидців, смерч із невеликою воронкою кружляв прямо над приватними будинками місцевих жителів. Водночас у місті вирувала негода: небо було затягнуте темними хмарами та дув вітер.

Погода в Одесі: про що ще попередили українців

Зауважимо, що, згідно з прогнозами синоптиків, в Одесі 27 квітня оголосили штормове попередження. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибивання до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя.

Також українців попередили про те, що небезпека перебування у пляжній зоні надто висока, і цілком ймовірним є неконтрольований підрив мін, особливо в штормову погоду.

Нагадаємо, 25 травня стало відомо, що в Одесі блискавка влучила у будинок, а сушею пронісся смерч. Рясний дощ залив Одесу, а жителі кількох населених пунктів області помітили стрімкий вихор.

Синоптики вже попередили одеситів про те, що ще кілька днів дощі та грози можуть протриматися над територією України, після чого почнуть слабшати та практично повністю підуть до кінця місяця. У п'ятницю, 26 травня, дощі та грози пройдуть практично по всій країні. Обійде негода лише Чернігів, Київ, Хмельницький, Вінницю та Чернівці.