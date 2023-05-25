Прогноз погоди до кінця місяця: чи залишать дощі та грози Україну (карта)

Деякі області негода обійде стороною, проте ближче до кінця весни по всій території країни буде сонячна погода.

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Весна 2023 року в Україні є досить непередбачуваною. Дощі змінюються сонячним промінням кожні кілька днів. Під кінець місяця на українців чекає більш стабільний прогноз, про що свідчать дані Українського гідрометеоцентру.

Ще кілька днів дощі та грози можуть протриматися над територією України, після чого почнуть слабшати та практично повністю підуть до кінця місяця.

У п'ятницю, 26 травня, дощі та грози пройдуть практично по всій країні. Обійде негода лише Чернігів, Київ, Хмельницький, Вінницю та Чернівці. Там очікується суха та сонячна погода, але існує ймовірність локальних дощів.

Чого очікувати від погоди у найближчі кілька днів (26 травня) Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

Вихідні порадують сонячною погодою всю територію країни і до неділі вони сконцентруються лише на південно-східному напрямку.

Чого очікувати від погоди у найближчі кілька днів (27 травня) Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра Чого очікувати від погоди у найближчі кілька днів (28 травня) Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

Наступного тижня, до кінця травня, дощів та гроз практично не залишиться. Вони зрушать на південний напрям, а в останній весняний день локальні дощі пройдуть на території Кримського півострова та на сході.

Чого очікувати від погоди у найближчі кілька днів (29 травня) Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра Чого очікувати від погоди у найближчі кілька днів (30 травня) Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

При цьому на температуру повітря дощі ніяк не вплинуть — на всій території країни буде тепло, вище за 20 градусів тепла.

Прогноз на літо: чого очікувати від погоди у найближчі 3 місяці

В Україну прийшла практично літня спека, незважаючи на те, що на частині території продовжуються сильні дощі. Пов'язано це із кліматичними змінами у світі, що дає вже зараз зрозуміти — літо буде незвичним.

У червні на Україну очікує достатня кількість опадів, хоч і спекотних днів буде багато. Загалом у перший місяць літа жодних сюрпризів погода не планує.

Липень. Тут уже не йдеться про стабільність. Українці зможуть спостерігати і за високими температурами та за сильними грозами із градом. У деяких регіонах очікуються шквали вітру і дощі.

У серпні фахівці прогнозують, що середня температура повітря буде на кілька градусів вищою за інші роки. При цьому аномальна спека прийде в західні та північні області.

Нагадаємо, 18 травня повідомлялося, що за прогнозами вчених світ наздожене пекельна спека протягом наступних 5 років. Нове дослідження свідчить про те, що один із наступних п'яти років майже напевно буде найспекотнішим за всю історію планети.