Власти Киева просят установить памятник акуле, которая съела россиянина в Египте

Автор идеи предлагает создать памятник акулы-борца с россиянами. По замыслу, это должен быть фонтан на одной из площадей исторического центра или набережной Киева.

Киевскому горсовету предложили установить в столице памятник акуле, которая съела 23-летнего россиянина на курорте в египетском городе Хургада. Об этом говорится в петиции на сайте Киевсовета.

Автор идеи Мирослав Латик хочет создать памятник в виде фонтана на одной из площадей исторического центра или набережной Киева.

"Тема памятного знака есть – увековечение акулы-борца с россиянами, что будет иметь культурную, историческую и идеологическую ценность для города и страны", – отметил он.

За 3 дня петиция набрала около 3 тысяч голосов. Киевские власти начнут рассматривать петицию, если за нее проголосуют 6 тысяч человек.

Напомним, что 8 июня акула съела 23-летнего гражданина РФ Владимира Попова. Инцидент произошел рядом с самым популярным пляжем в Хургаде Dream Beach.

По словам очевидцев, парень погиб на глазах у отца, с которым он переехал в Хургаду несколько месяцев назад.

Египетские власти решили мумифицировать акулу, которая съела россиянина. Ее тело выставят в местном музее. СМИ писали, что из акулы удалось достать голову, грудную клетку и руки жертвы.