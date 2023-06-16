Волосы росли в глазу: во Львове медики устранили уникальную патологию (фото)

У Алевтины возникло странное ощущение дискомфорта в глазу, после чего она заметила наличие волосинок, которые, казалось, росли изнутри. Врачи диагностировали у ребенка дермоидную кисту.

Врачи-офтальмологи из Львова успешно провели уникальную микрохирургическую операцию 11-летней девочке, которая страдала от редкой патологии. Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

У юной пациентки по имени Алевтина была обнаружена врожденная киста в правом глазу. Длительное время ни сама девочка, ни ее родители не были осведомлены о наличии этой аномалии, пока киста не начала активно развиваться. Стремительный рост образования привел к обеспокоенности и требовал немедленного медицинского вмешательства.

У Алевтины вначале возникло странное ощущение дискомфорта в глазу, после чего она заметила наличие волосинок, которые казалось, росли изнутри глаза.

После проведения дополнительных исследований врачи установили, что Алевтина страдает от дермоидной кисты в глазу. Киста находилась за нижним веком, она распространилась на глазное яблоко и привела к деформации глазной щели. Волосы, которые появились и росли из кисты, становились все более густыми. Девочка регулярно посещала врачей, чтобы удалять эти волосы методом выщипывания. Однако, учитывая прогрессирующую проблему и неблагоприятные последствия, родители приняли решение о проведении операции.

На момент операции дермоидная киста в глазу Алевтины достигла размеров 12х6 мм и начала приводить к деформации ее лица. Врачи решительно приступили к операции, используя микрохирургические инструменты. Несмотря на то, что киста проникла в веко, операция была успешно выполнена.

Во Львове медики устранили уникальную патологию

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