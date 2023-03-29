На Львовщине пациентка прожила 8 месяцев с зубом в легких (фото)

Медики Центра легочного здоровья смогли его успешно удалить и состояние женщины значительно улучшилось.

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Врачи обнаружили в бронхах пациентки зуб после 8 месяцев изнурительного и постоянного кашля. Подробности 29 марта сообщил Центр легочного здоровья.

Молодая женщина обратилась с жалобами к пульмонологу амбулаторно-поликлинического отделения. Она рассказала медикам, что у нее постоянный изнурительный кашель наблюдается с июля 2022 года.

Такое состояние длилось у нее восемь месяцев. Лекарство, которое она принимала, никак положительно на ситуацию не повлияло.

Выяснилось, что рентгенобследование ей не проводили, поскольку она кормила ребенка грудью. Женщине посоветовали обратиться за помощью к специалистам Центра легочного здоровья. Врач-пульмонолог осмотрела пациентку, а затем направила ее на рентгеноисследование. Результаты обследования и обнаружили у нее в правом нижне-щеточном бронхе часть зуба.

Медики выяснили, что часть зуба оказалась в легких во время родов, происходивших путем кесарева сечения. Во время экстренной процедуры он откололся.

С помощью эндоскопической корзины специалисты Центра легочного здоровья его удалили, применив местную анестезию. Состояние женщины значительно улучшилось.

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