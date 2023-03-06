Промыл нос водой из-под крана: амереканец умер после заражения редкой бактерией (видео)

Сотрудники здравоохранительных органов сообщили, что мужчина скончался после того как подхватил инфекцию, которая разъедает мозг человека. С 1962 по 2021 год только четыре человека из 154 в США выжили после такого заболевания.

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В американской Флориде местный житель умер после заражения редкой амебой. Медики предполагают, что он мог заразиться этой опасной бактерией при промывании носа водой из-под крана. Об этом сообщает USA Today.

Представители местных органов здравоохранения сообщили, что у мужчины была обнаружена инфекция микроскопической амебы под названием Naegleria fowleri. Хотя такие заболевания встречаются крайне редко, но ранее уже были зафиксированы подобные случаи. В период с 2012 по 2021 год было зарегистрировано от 0 до 5 случаев ежегодно.

"В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование, чтобы понять уникальные обстоятельства этой инфекции. Я могу подтвердить, что инфекция, к сожалению, привела к смерти, и любая дополнительная информация по этому делу является конфиденциальной, чтобы защитить частную жизнь пациента", — сказал Джей Уильямс, пресс-секретарь Департамента здравоохранения Флориды.

[ + – ] С 1962 по 2021 год только четыре человека из 154 в США выжили после заражения Фото: Getty Images

Такое заболевание "может произойти только тогда, когда вода, зараженная амебами, попадает в организм через нос", говорится в пресс-релизе департамента. Отмечается, что люди не могут заразиться, выпив водопроводную воду, поскольку желудочная кислота обычно убивает эти организмы.

Naegleria fowleri — это амеба, одноклеточный живой организм, который можно найти в почве и теплой пресной воде, например, в озерах, реках и горячих источниках на территории США. Ее часто называют "амебой, пожирающей мозг", она может вызывать инфекции мозга, что обычно происходит, когда вода, содержащая амебу, попадает в нос, например, во время плавания.

С 1962 по 2021 год только четыре человека из 154 в США выжили после заражения мозгоядными амебами, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний. Признаками и симптомами инфекции вначале являются сильные головные боли, лихорадка, тошнота и рвота, которые могут прогрессировать до судорог, галлюцинаций и комы.

[ + – ] Люди не могут заразиться этой инфекцией выпив водопроводную воду

Ранее Фокус писал, что нитриты из питьевой воды и продуктов вызывают диабет второго типа. Исследователи опубликовали работу о распространенных опасных добавках и их связи со смертельным заболеванием.

Также сообщалось, что на планете появилось новое заболевание, до половины диагностированных умирают за пять лет. Недавно открытая болезнь показывает неутешительную статистику, не имея при этом способов лечения и профилактики.